الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال يعتقل طفلًا بمدينة القدس

جيش الاحتلال يعتقل
جيش الاحتلال يعتقل طفل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت طفلًا فلسطينيًا خلال اقتحامها بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وقبل قليل، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي قرية حوسان غرب بيت لحم في مدينة الضفة الغربية.

اعتقال 30 فلسطينيًا في الضفة

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6285 معتقلًا منذ 7 أكتوبر.

وأكد نادي الأسير، وفقًا لتصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس 30 مواطنًا في الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

 

القاهرة الإخبارية الاحتلال اعتقال طفل القدس

مواد متعلقة

اندلاع حريق كبير فى مستشفى "غاندى" بالعاصمة الإيرانية

دبابات الاحتلال تطلق النار تجاه النازحين فى خان يونس

الاحتلال يقتحم قرية حوسان غرب بيت لحم فى الضفة الغربية

لجنة عراقية أمريكية لتقييم مستقبل التحالف الدولي ضد "داعش"

"القاهرة الإخبارية"| قرار مرتقب لـ“العدل الدولية” بوقف إطلاق النار فى غزة

البنتاجون: الانسحاب من العراق غير مدرج على اجتماعات اللجنة العسكرية العليا

القاهرة الإخبارية| قصف مدفعى للاحتلال يستهدف الحى الغربى لمجمع ناصر الطبى

الفصائل الفلسطينية تستهدف فرقة مشاة لجيش الاحتلال فى بيت حانون

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة