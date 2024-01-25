"القاهرة الإخبارية"| قرار مرتقب لـ“العدل الدولية” بوقف إطلاق النار فى غزة

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من لاهاي، إننا اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث تقدم أكثر من 600 محام دولي تدعمهم مؤسسات حقوقية وعدد من الدول بأدلة تثبت تورط مسئولين إسرائيليين ولا سيما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف “بشير” خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّه من المتوقع أن يصدر قرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي فيما يخص القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا مطلع الشهر المقبل على إسرائيل بتهمة ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكد أن الأدلة التي تقدم بها المحامون اليوم، تخص تصريحات وقرارات صادرة عن هؤلاء المسئولين تطالب بما يقولون إنه إبادة قطاع غزة، ولا سيما تدمير البنية التحتية واستهداف القدرات الأساسية كالغذاء والطاقة ومحاولات تهجير السكان والمستشفيات.