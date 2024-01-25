القاهرة الإخبارية| قصف مدفعي للاحتلال يستهدف الحي الغربي لمجمع ناصر الطبي

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس، أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف الحي الغربي لمجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر مجمع ناصر الطبى

وفي وقت سابق، قال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن مرافق وزارة الصحة في قطاع غزة لم يتبق منها إلا مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وأضاف “العقاد” أن آليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع ناصر الطبي، وسيارات الإسعاف لا تستطيع نقل الجرحى، مشيرًا إلى أن فرقا طبية متخصصة تحاول الوصول إلى المجمع لتقديم الخدمة الطبية للمرضى.