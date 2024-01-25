القاهرة الإخبارية| سماع دوي انفجارات فى مدينة بلجورود الروسية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بسماع دوي انفجارات في مدينة بلجورود الروسية.

وأكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية، وقوع سلسلة انفجارات جراء استهداف روسي في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وقبل قليل، ذكر محققون روس، أن الطائرة العسكرية التي أسقطت تعرضت لصاروخ زينيت الأوكراني؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية أن النتائج الأولية لحادثة تحطم الطائرة تشير إلى تعرضها لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أوكرانيا.