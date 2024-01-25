كيف سلّط معرض الكتاب الضوء على الذكاء الاصطناعى؟.. خبير يوضح

أكد المهندس زياد عبدالتواب خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات ونائب مقرر الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، أن معرض القاهرة للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، لديه 3 اتجاهات تشير للذكاء الإصطناعي.

وأضاف عبدالتواب خلال لقاء له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أول تلك الاتجاهات، هو أن هناك مجموعة كبيرة للكتب والمؤلفات التي تتحدث عن الذكاء الإصطناعي والتطور الأخير الحادث في الذكاء الإصطناعي في الفترة القليلة السابقة منذ صدور تطبيق ChatGPT.

وأوضح، أن الاتجاه الثاني هو أن هناك عددا من الرويات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي بالكلية أو قام المؤلفون بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في كتابة الرويات، مشيرًا إلى أن المعرض يتحدث عنه في بالذكاء الاصطناعي هو وجود ما يسمى مؤتمر اليوم الواحد وخصص أحد أيام المؤتمر للحديث عن بالذكاء الاصطناعي.

ونوّه إلى أن المؤتمر يتحدث أيضا عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي وقضية النشر، والذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، موضحًا أن العام الماضي لم يكن هناك وقت كافي للحديث عن الذكاء الاصطناعي لأنه لم يكن هناك كتب صادرة.