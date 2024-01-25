الفصائل الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون آليات وجنود الاحتلال فى خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قبل قليل، استهدافها آليات وجنود الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بقذائف الهاون؛ وفقًا لقناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

كما استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، قبل قليل، فرقة مشاة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه، شمال غرب بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في خان يونس

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن استهدافها دبابتي “ميركافا” إسرائيليتين، غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.