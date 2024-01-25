القاهرة الإخبارية.. محققون روس: صاروخ زينيت أوكرانى وراء سقوط الطائرة العسكرية

قال محققون روس، اليوم الخيمس، إن الطائرة العسكرية التي أسقطت تعرضت لصاروخ زينيت الأوكراني؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية، أن النتائج الأولية لحادثة تحطم الطائرة تشير إلى تعرضها لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أوكرانيا.

إحباط هجومين للجيش الأوكرانى

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إحباط هجومين للجيش الأوكراني على جبهتين في كراسني ليمان وتم تحييد 270 عسكريًا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الدفاع الروسي، أن منظومة الدفاع الجوي دمرت 91 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد، كما أنه تم تدمير مستودعي ذخائر تابعين للجيش الأوكراني وراجمة صواريخ أمريكية الصنع على محور دونيتسك.

وزارة الدفاع الروسية

وذكر أنه تم تحييد 310 عسكريين أوكرانيين وتدمير 8 دبابات ومدرعات قتالية خلال يوم واحد على محور دونيتسك، كما أنه تم إحباط 4 هجمات للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك وخسائر كييف بلغت 40 عسكريا و7 وحدات من المعدات العسكرية، هذا علاوة عن استهدف مواقع أربعة ألوية من الجيش الأوكراني الذي بلغت خسائره 130 عسكريا خلال 24 ساعة على محور زابوريجيا.