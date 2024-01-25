الخارجية الأمريكية: لا أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة بحق الفلسطينيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها لا تعتقد أن هناك أدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها ستُبقى مسألة دخول المساعدات لقطاع غزة أولوية طالما استمر هذا الصراع، موضحة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين في قطاع غزة.

ونوّهت الخارجية الأمريكية بأن حل الدولتين أفضل خيار لتحقيق السلام بالمنطقة.

إسرائيل أمام “الجنائية الدولية”

وفي وقت سابق، قال أبوبكر بشير، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من لاهاي، إننا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث تقدم أكثر من 600 محام دولي تدعمهم مؤسسات حقوقية وعدد من الدول بأدلة تثبت تورط مسئولين إسرائيليين ولا سيما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف “بشير” خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّه من المتوقع أن يصدر قرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي فيما يخص القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا مطلع الشهر المقبل على إسرائيل بتهمة ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.