الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس التركى يوقع على انضمام السويد لحلف الناتو

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، على تصديق انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.  

البرلمان التركى يوافق على انضمام السويد للناتو

والثلاثاء الماضي، وافق البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو)، حيث ناقش البرلمان التركي، انضمام السويد لحلف الناتو، والتي قد تقدم لها مؤخرًا.

وأكمل جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي، باستثناء تركيا والمجر، بالفعل عملية التصديق لصالح السويد، وكان التأخير المتكرر في أنقرة وبودابست سببًا في تغذية الإحباط داخل الحلف الدفاعي، ومع ذلك، يقول المسئولون إن هناك إشارات تشير إلى أن التصديق على الاتفاقية يقترب.

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