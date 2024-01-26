الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المرصد الأورومتوسطى: فرض "العدل الدولية" للتدابير المؤقتة فى غزة انتصار للعدالة

العدل الدولية
العدل الدولية

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، مساء اليوم الجمعة، إنهم في اتجاه فرض محكمة  العدل الدولية للتدابير المؤقتة بشكل كلي أو بشكل جرئي وهو انتصار مهم للعدالة.

وأكد عبده، في بيان صحفي اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي متهم رسميًا بارتكاب جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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محكمة العدل الدولية: على إسرائيل رفع تقرير بشأن تدابير منع إبادة جماعية فى غزة

العدل الدولية تهمل إسرائيل شهرًا لتنفيذ تدابير حماية المدنيين في غزة

وسبق، وأعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم، عن أن خطوات إسرائيل غير كافية لإصلاح المخاطر الناجمة عن الإجحاف في حق الفلسطينيين.

وقالت "العدل الدولية" إنها تمهل إسرائيل شهرًا لتنفيذ تدابير حماية المدنيين.

تابعت "العدل" الدولية: "على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وقالت محكمة العدل الدولية على إسرائيل أن تتأكد فورًا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقًا.

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رئيس جنوب إفريقيا يحتفل بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

كما دعت العدل الدولية حركة حماس إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين فورًا.

وشددت "العدل" الدولية على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يمكن أن يتدهور بالفعل قبل الوصول إلى الحكم النهائي.

وأشارت إلى أن 16 قاضيًا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

وأضافت أن 15 قاضيًا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وسبق وقالت محكمة العدل الدولية، إن وضع الأطفال في قطاع غزة "يدمي القلوب"، مضيفة أن من سكان القطاع يعيشون في خطر نتائجه قد تدوم طويلًا.

وتابعت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم، بشأن دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة: "أخذنا بالاعتبار بيان وكالة الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة".

أضافت أن المؤسسات الدولية أقرت أن المنظومة الصحية في غزة تنهار ولا مكان آمنًا في القطاع مع استمرار القصف الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية الضرورية لا تصل ويوجد خطر انتشار الأوبئة واحتمال نزوح إلى دول مجاورة والوضع يتدهور بسرعة نحو احتمال حصول كارثة ويجب تجنب هذه النتيجة.

المرصد الأورومتوسطي محكمة العدل الدولية الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني إسرائيل غزة

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