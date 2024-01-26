مساعد وزير الخارجية الفلسطينى: حكم "العدل الدولية" انتصار للقانون الدولى والإنسانية

قال عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن اليوم يوم تاريخي لفلسطين والإنسانية جمعاء، مؤكدًا أن فلسطين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الحاسم فيما يخص الإجراءات الاحترازية الواجبة بخصوص الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا.

إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة

وأضاف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" أن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة، كما فشلت في تبرير ما ترتكبه من فظائع.

وأشار إلى أن قضاة محكمة العدل الدولية قيموا ما قُدم لهم من حقائق ووقائع ومعطيات قانونية من قبل جنوب إفريقيا ولم يتأثروا بمحاولة دولة الاحتلال لتسييس ما قدمته.

وأكد أن حكم محكمة العدل الدولية اليوم هو انتصار للقانون الدولي والإنسانية ورفض واضح للفوضى والمعايير المزدوجة، متابعًا: "هذه رسالة واضحة لدولة الاحتلال وداعميها بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المساءلة".