السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الداخلية" تشارك القادرون باختلاف الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 (فيديو)

الاحتفال بعيد الشرطة
الاحتفال بعيد الشرطة الـ72

شاركت وزارة الداخلية الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 مع القادرين باختلاف، وذلك استمرارًا لاهتمام الدولة الكبير بذوي الهمم وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

حيث نظمت وزارة الداخلية زيارة لهم ولذويهم إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط في إطار مباردة كلنا واحد.

وساهمت الزيارة في إدخال البهجة في نفوسهم ليس بهذه الزيارة فقط لكن لهذا الاهتمام بهم الذي لمسوه من الوزارة.

وعبّر القادرون باختلاف عن سعادتهم الكبيرة باهتمام الدولة بهم، وقال أحد ذوي الهمم: "أنا أول مرة أشوف مناظر زي دي والضباط كانوا مهتمين بنا اهتمام كبير جدًا".

وقالت إحدى أهالي الأطفال القادرون باختلاف: "لولا الرئيس السيسي ودعمه للأولاد مكناش هنوصل للمكانة دي واللي هما في دلوقتي".

الداخلية عيد الشرطة قادرون باختلاف القادرون بإختلاف اكسترا نيوز

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