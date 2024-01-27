إقبال كبير على جناح الطفل في اليوم الثالث لمعرض الكتاب (فيديو)

استعرضت قناة إكسترا نيوز، الإقبال الكبير على جناح الطفل في اليوم الثالث لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يواصل جناح الطفل بين أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والتفاعلية.

ويضم جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ورش لحكي الحواديت بالعرائس وقراءة القصص والرسم وتلوين الصور، إلى جانب أنشطة رياضية وورش تفاعلية لتنمية الفكر، مع العديد من الفعاليات الأخرى.

وفي السياق، قالت رشا قناوي، حكاءة قصص وحواديت بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "بحكي حواديت هنا في المعرض خاصة في دار الشروق، هناك حكي وألعاب وأنشطة ترفيهية ومسابقات".

وأضافت: "نسعى لعمل علاقة إيجابية بين الكتاب والطفل نفسه، الأولاد أما بيسمعوا حدوتة يبحثوا عن الكتاب عاوزين يشوفوا الصورة ويعرفوا الشخصيات الموجودة في الحواديت".

فيما قالت هبة فتحي، مدربة التلوين مع الأطفال بجناح الطفل: "نحاول تنمية مهارات الأطفال من حيث التلوين والرسم ونقدم له سلسلة كتب تلوين وبها مهارات لتنمية الذكاء" مؤكدة أن هذا الركن محبب جدًا للأطفال في كل عام من معرض الكتاب.