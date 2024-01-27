برلماني: لدينا ثروات تعدينية وقدرات هائلة في مصر يجب استغلالها

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر لديها ثروات تعدينية وقدرات هائلة يجب استغلالها.

برلماني: لدينا أزمة في قطاع التعدين في مصر

وأضاف إسماعيل، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "لدينا أزمة في قطاع التعدين في مصر، وهذه الأزمة ناتجة عن تشوه إداري، لدينا قطاع مهم مثل قطاع التعدين واعد جدًا، ولدينا ثروات في الصحراء الشرقية".

وتابع: "لدينا مشكلة في هيئة الثروة المعدنية، فهي فنيًا تتبع وزارة البترول وماليًا تتبع وزارتي التخطيط والمالية، وبالتالي فهي تعاني من تشوه إداري وخلل نتج عنه أن قطاع التعدين يساهم بأقل من نصف في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية وهذا رقم قليل جدًا".

واستكمل: "مصر لديها الثروات والقدرات التي تستطيع من خلالها زيادة هذا الرقم بشكل كبير".