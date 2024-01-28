منتخب مصر يختتم تدريباته قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد - بتوقيت القاهرة - في مباراة دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

شارك في المران ٢٤ لاعبا، بينما استمر إمام عاشور في أداء البرنامج التأهيلي حيث سيغيب عن المباراة تنفيذًا للبروتوكول العلاجي بعد تعرضه لارتجاج في المخ منذ أيام قليلة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني.

وعلى صعيد آخر، استقر روى فيتوريا على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم، بداية من الاعتماد على محمد أبوجبل، فى حراسة المرمى، ثم أحمد حجازى ومحمد عبدالمنعم، فى قلب الدفاع، وفى الجانب الأيمن محمد هانى، على أن يكون أحمد فتوح على اليسار.

وفي الوسط، يتجه المدرب البرتغالي للاعتماد على ثلاثى مكون من: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمود حسن "تريزيجيه"، ثم أحمد سيد "زيزو" فى مركز الجناح الأيمن، وعمر مرموش فى الجناح الأيسر، مع استمرار مصطفى محمد كمهاجم وحيد.

وحرص "فيتوريا" على عقد جلسة مع لاعبي المنتخب، حذر فيها من قوة منتخب الكونغو، الذى يتميز بالجماعية في الأداء، والقدرة على التحول من الدفاع إلى الهجوم السريع، بجانب التسديد على المرمى.

وأعرب المدير الفني للمنتخب عن ثقته الكبيرة في اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الفوز، بشرط استغلال الفرص أمام مرمى المنافس، وتقريب الخطوط، وعدم ارتكاب هفوات دفاعية أمام مرمى محمد أبوجبل.

وشدد المدرب البرتغالي على أن مباراة اليوم هى بداية الطريق للمنافسة على اللقب الإفريقي، خاصة مع تميز منتخب مصر على مدار تاريخه بالتطور من مباراة لأخرى فى البطولات المجمعة، مطالبًا لاعبيه بالضغط على لاعبى الكونغو بطول الملعب، وعدم منحهم الحرية لتناقل الكرات.

وخلال مؤتمر صحفى قبل المباراة، قال "فيتوريا" إنه لا يحب الخسارة ويلعب دائمًا على الفوز، مشيرًا إلى أن الفريق المصري يواجهه سوء حظ وإصابات كثيرة منذ بداية المعسكر.

وأضاف: "نعانى من إصابات كثيرة من بداية معسكر الإعداد لأمم إفريقيا، أصيب أسامة جلال وأحمد كوكا ثم محمد صلاح ومحمد الشناوى، والآن إمام عاشور الذى أصيب فى التدريب وهو خارج مباراة الكونغو".

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