جمال شعبان يحذر من الانفعالات الزائدة أثناء متابعة منتخب مصر بأمم إفريقيا

قدم الدكتور جمال شعبان، إخصائي القلب والأوعية الدموية، عدة نصائح لمرضى القلب الراغبين في صيام شهر رمضان المبارك، مؤكدا ضرورة مراجعة الطبيب قبل الصيام للتأكد من سلامة الحالة الصحية والتزام المريض بالعلاج المناسب والتغذية السليمة.

وأشار شعبان، في حوار مباشر مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على شاشة "سي بي سي"، إلى أن مرضى القلب يجب أن يتجنبوا الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والمالحة والحلويات والمشروبات الغازية عند الإفطار والسحور.

كما حث "شعبان" المصريين على الحفاظ على هدوئهم وعدم الاندفاع في التعبير عن مشاعرهم تجاه المنتخب الوطني الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا، محذرا من أن الانفعالات الزائدة قد تسبب أزمات قلبية خطيرة.