السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الشباب والرياضة يدعم منتخب مصر لكرة القدم.. ويتحدث عن إصابة "صلاح"

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أعرب وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، عن دعمه الكامل لمنتخب مصر لكرة القدم، مشيدا بقدرات اللاعبين وروحهم العالية.

وقال صبحي، في حديث هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إنه تابع مع المنتخب استعداداته لمواجهة الكونغو الديمقراطية غدا في إطار المنافسة على لقب الأمم الإفريقية، مؤكدا أن الجميع مصمم على تقديم أفضل ما لديه والتتويج بالبطولة التي تفوقت على التوقعات.

وأشاد صبحي، بمحمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، واصفا إياه بأنه من أهم نجوم العالم وعاشق لمصر، وأن سفره إلى ليفربول بعد إصابته كان طبيعيا لتسريع شفائه، وأن المنتخب بنجومه الحاليين لا يقل قوة عن أي منتخب آخر.

وأضاف أن دور الدولة هو توفير كل أنواع الدعم للمنتخبات الوطنية في جميع الألعاب، مشيرا إلى النجاحات الكبيرة التي حققها الرياضيون المصريون خلال الفترة الأخيرة، وأنه يتم التخطيط بشكل علمي ومنهجي لتحسين أداء اللاعبين وتحقيق المزيد من الإنجازات.

أشرف صبحي منتخب مصر في المساء مع قصواء الكونغو الامم الافريقية محمد صلاح ليفربول الرياضيون المصريون

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