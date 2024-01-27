وزير الشباب والرياضة يهنئ الشعب المصري بتتويج منتخب اليد باللقب الإفريقي (فيديو)

أعرب وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، عن سعادته بإنجاز منتخب مصر لكرة اليد بالفوز ببطولة الأمم الإفريقية، مهنئًا الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم الدعم الكامل للرياضة المصرية.

وقال صبحي، في حديث هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن الرياضة المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف الألعاب، وأن هناك جهودًا مبذولة لتحقيق نتائج تاريخية في أولمبياد باريس القادمة، مؤكدًا ثقته في قدرة لاعبي منتخب اليد على المنافسة على ميدالية أولمبية، خاصة بعد تقديمهم لعرض مذهل في كأس الأمم الإفريقية، وحصولهم على التأهل المباشر للأولمبياد.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة في دعم الرياضيين المصريين في جميع المجالات، معربًا عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي الرياضة اهتمامًا بالغًا، ويتابع إنجازاتها باستمرار.