موعد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم دور الـ16
موعد مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الأحد، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة مباريات منتخب مصر في النسخة الحالية من المسابقة.
وتُقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.
موعد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم
- مباراة غينيا الإستوائية ضد غينيا في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max
- مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max
القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023
تُذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD Max بشكل حصري.
تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2023
• تردد قناة beIN Sports MAX 1
التردد: 12604
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
• تردد قناة beIN Sports MAX 2
التردد: 12245
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
• تردد قناة beIN Sports MAX 3
التردد: 11013
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
• تردد قناة beIN Sports MAX
التردد: 12245
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم 11 فبراير المقبل.
من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025؟
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن في وقت سابق، أن المغرب ستستضيف النسخة المقبلة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2025.