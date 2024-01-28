الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم دور الـ16

موعد مباريات كأس
موعد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم

موعد مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، اليوم الأحد، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة مباريات منتخب مصر في النسخة الحالية من المسابقة.

وتُقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

 

موعد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم

- مباراة غينيا الإستوائية ضد غينيا في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 Max

مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 Max

 

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 

تُذاع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD Max بشكل حصري.

 

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2023

• تردد قناة  beIN Sports MAX 1

التردد: 12604

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

 

• تردد قناة  beIN Sports MAX 2

التردد: 12245

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

 

• تردد قناة beIN Sports MAX 3

التردد: 11013

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

 

• تردد قناة  beIN Sports MAX

التردد: 12245

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

 

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منتخب مصر فى اختبار جديد أمام الكونغو الديمقراطية ببطولة إفريقيا

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خبرات غينيا فى مواجهة طموح نظيرتها الاستوائية بثُمن نهائى "كان".. اليوم

 

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يوم 11 فبراير المقبل.

 

من ينظم كأس أمم إفريقيا 2025؟

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن في وقت سابق، أن المغرب ستستضيف النسخة المقبلة من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2025.

كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا 2023 كان 2023 موعد مباريات دور الـ16 منتخب مصر الكونغو الديمقراطية

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