منتخب مصر فى اختبار جديد أمام الكونغو الديمقراطية ببطولة إفريقيا

عندما تشير عقارب الساعة إلى العاشرة، مساء اليوم الأحد، سيكون منتخب مصر على موعد مع اختبار جديد في النسخة 34 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار عندما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة دور الـ16 بملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو.

وتأهل منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية لدور الـ16 دون تحقيق أى انتصار وتعادل كل منهما في المباريات الثلاث التي خاضها في الدور الأول وكان تعادل منتخب مصر مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة 2-2 بينما تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع زامبيا والمغرب بنتيجة 1-1 ومع تنزانيا دون أهداف.

منتخب مصر يتفوق هجوميا

ويتفوق منتخب مصر هجوميا بتسجيل ستة أهداف مقابل هدفين فقط لمنتخب الكونغو الديمقراطية الذي يتفوق دفاعيا ودخل مرماه هدفان بينما اهتزت شباك منتخب مصر ست مرات.

ويعاني منتخب مصر من غيابات مؤثرة لمحمد الشناوي ومحمد صلاح وإمام عاشور وإذا كان محمد أبوجبل هو بديل محمد الشناوي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا سيفعل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن غياب إمام عاشور؟

الخيار الأمثل لروي فيتوريا لتعويض غياب إمام عاشور هو اللعب بطريقة 4-2-4 والدفع بأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد في الخط الهجومي وحمدي فتحي ومروان عطية كمحوري ارتكاز في الوسط على أن يبقي محمد النني على مقاعد البدلاء وكذلك الأوراق الهجومية الممثلة في محمود كهربا ومصطفى فتحي وأحمد حسن كوكا.

تصحيح الأخطاء الدفاعية

منتخب مصر حصل على فترة راحة كافية قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية بعد أن لعب مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام الرأس الأخضر يوم الإثنين الماضي وبالتالي كان هناك وقت كاف أمام روى فيتوريا لمعالجة الأخطاء الدفاعية خاصة في ظل إصراره على وجود محمد عبدالمنعم وأحمد حجازي في قلب الدفاع.

وسيكون محمد أبوجبل، حارس المرمى، في اختبار صعب خاصة في ظل المستوى المهتز الذي ظهر به مع فريق البنك الأهلي هذا الموسم والكل يأمل أن يعيد أبوجبل سيناريو تألقه في بطولة الأمم الإفريقية 2021 عندما شارك بعد إصابة محمد الشناوي وقاد منتخب مصر للتأهل للمباراة النهائية.

يدير المباراة الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل ويساعده سورو فاتسواني من ليسوتو والأنجولي لوبيز إيفانيلدو أوليفيرا ومعهم أحمد هيرالال من موريشيوس حكما رابعا والغاني دانيال لاريا حكم فيديو ويساعده السنغالي عيسى سي وديانا شيكوتيشا من زامبيا.