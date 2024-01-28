الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدرب حراس منتخب مصر السابق: لا تأثير لإصابة "الشناوى".. و"أبوجبل" سيقدم الكثير

الشناوي وأبو جبل
الشناوي وأبو جبل

أكد زكي عبد الفتاح، المدرب السابق لحراس مرمى منتخبي مصر وأمريكا، أن بطولة كأس الأمم  الأفريقية لا تشهد وجود منتخبات قوية، وأن النتائج تتحدد بناء على الظروف وليس الأساسات.

وقال "عبد الفتاح" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم في برنامج "كان 2023" على قناة القاهرة الإخبارية، إن مباراتي نيجيريا والكاميرون وأنجولا وناميبيا كانتا ضمن المتوقع، وأن البطولة عادت إلى طبيعتها بعد بعض المفاجآت في الجولات السابقة.

وتحدث "عبد الفتاح" عن تأثير إصابة حارس مرمى المنتخب الوطني محمد الشناوي، والذي سيغيب عن باقي مباريات البطولة، مؤكدا أنه لا يرى فارقا كبيرا بينه وبين بديله محمد أبو جبل، الذي يتمنى له التوفيق في اللقاءات القادمة، وأشار إلى أن "الشناوي" لم يقدم مستوى مرضيا في آخر ثلاث مباريات، وأن ذلك سيخفف الضغط عن "أبو جبل" وسيزيد ثقته بنفسه.

محمد الشناوي حارس مرمى إصابة حارس مرمى القاهرة الإخبارية كان 2023 بسنت أكرم زكي عبد الفتاح بطولة كأس الامم الافريقية نيجيريا والكاميرون محمد ابو جبل أبو جبل الشناوي

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. انقلاب أوتوبيس أمام بوابة النادى الأهلى بمدينة نصر

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

عاجل.. "فورين أفيرز": تصاعد مخاطر حرب عالمية ثالثة

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟