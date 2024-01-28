مدرب حراس منتخب مصر السابق: لا تأثير لإصابة "الشناوى".. و"أبوجبل" سيقدم الكثير

أكد زكي عبد الفتاح، المدرب السابق لحراس مرمى منتخبي مصر وأمريكا، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لا تشهد وجود منتخبات قوية، وأن النتائج تتحدد بناء على الظروف وليس الأساسات.

وقال "عبد الفتاح" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم في برنامج "كان 2023" على قناة القاهرة الإخبارية، إن مباراتي نيجيريا والكاميرون وأنجولا وناميبيا كانتا ضمن المتوقع، وأن البطولة عادت إلى طبيعتها بعد بعض المفاجآت في الجولات السابقة.

وتحدث "عبد الفتاح" عن تأثير إصابة حارس مرمى المنتخب الوطني محمد الشناوي، والذي سيغيب عن باقي مباريات البطولة، مؤكدا أنه لا يرى فارقا كبيرا بينه وبين بديله محمد أبو جبل، الذي يتمنى له التوفيق في اللقاءات القادمة، وأشار إلى أن "الشناوي" لم يقدم مستوى مرضيا في آخر ثلاث مباريات، وأن ذلك سيخفف الضغط عن "أبو جبل" وسيزيد ثقته بنفسه.