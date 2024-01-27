السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مروان عطية: غياب صلاح مؤثر على المنتخب.. ومستعدون لمواجهة الكونغو

مروان عطية
مروان عطية

أكد مروان عطية لاعب المنتخب الوطني، أن غياب محمد صلاح نجم المنتخب عن بطولة إفريقيا سيؤثر على المنتخب، لافتا إلى أن خروجه من معسكر الفراعنة، جاء بناء على التنسيق الذى تم بين صلاح وجهاز المنتخب ونادي ليفربول.

وقال مروان عطية خلال المؤتمر الصحفي استعدادا لمباراة مصر والكونغو المقرر لها غدا في الدور ال16 لبطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار: “مستعدون بشكل جيد لمباراة الكونغو، وهناك تطور كبير فى أداء المنتخبات الإفريقية ولايوجد فرق كبيرة وفرق صغيرة، والبطولة شهدت مفاجآت بالجملة وخرجت منتخبات كبيرة مثل الجزائر وتونس وهو ما يحملنا مسؤولية كبيرة وكلنا على قلب رجل واجد لتحقيق الفوز والوصول للمرحلة المقبلة من بطولة إفريقيا”.

ويواجه المنتخب غدا الكونغو ويسعى لتحقيق أول فوز له في البطولة، بعد أن فشل فى تحقيق فوز وحيد في الثلاث المباريات التى خاضها في بطولة إفريقيا، بالتعادل أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر وسجل المنتخب 6 أهداف وهو نفس عدد الأهداف التى دخلت مرمي الفراعنة.

ويواجه روي فيتوريا فى مباراة الكونغو غياب 3 لاعبين من التشكيل الأساسى هم محمد صلاح الذى تعرض للإصابة بجزع في العضلة الخلفية للقدم وسفره إلى ليفربول لاستكمال علاجه، على أن يعود للفراعنة حال تأهل الفراعنة للمباراة النهائية، كما يغيب محمد الشناوي حارس المنتخب الذى أصيب بخلع فى الكتف يغيب بسببها ما بين 3 أشهر أو 4 أشهر للعودة للمشاركة فى المباريات.

كما يغيب إمام عاشور عن مباراة الكونغو بسبب الإصابة التى تعرض لها في الرأس في مران المنتخب قبل 48 ساعة على أن يلحق بمباراة دور الثمانية في البطولة حال فوز المنتخب على الكونغو الديمقراطية.

مروان عطية محمد صلاح المنتخب مصر والكونغو إمام عاشور محمد الشناوي لدور ال16 لبطولة الأمم

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