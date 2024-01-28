الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم افريقيا 2024

مباراة مصر ضد الكونغو
مباراة مصر ضد الكونغو

ينتظر الملايين موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم افريقيا 2024 وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة الأمم الافريقية المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار في نسختها الـ 34 وذلك عقب تأهل المنتخب الوطني وزيادة الأمل في حصوله على اللقب للمرة الثامنة عقب غياب 10 سنوات.

موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم افريقيا 2024

يترقب موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم افريقيا 2024 الملايين من عشاق الساحرة المستديرة والتي تجرى مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر بتوقيت الأمارات العربية.

يذكر أن المنتخب المصري (الفراعنة) تعادل في كافة المباريات التي خاضها في دوري المجموعات لذلك تأهل إلى دور الـ 16 وكذلك منتخب الكونغو (الفهود) الذي تعادل في ثلاث مباريات خلال دوري المجموعات تأهل على إثرها إلى دور الـ 16.

منتخب مصر فى اختبار جديد أمام الكونغو الديمقراطية ببطولة إفريقيا

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تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية 

يمكن متابعة المباراة التي تجمع المنتخب الوطني مع منتخب الفهود (الكونغو الديمقراطية) من خلال ضبط إشارة بث مجموعة قنوات تنقل مباريات البطولة بشكل مجاني جاء على رأسها 6 قنوات هى:-

قناة tvt التولوجية (المفتوحة)

  • القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.
  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

قناة TV 8.5 (المفتوحة)

  • القمر الصناعي: تركسات 45 شرق.
  • التردد: 12356.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 7100.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

قناة Ortb (المفتوحة)

  • القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.
  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 7100.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

عقب تأهل المنتخب.. ننشر تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

قناة TRT (المفتوحة)

  • القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق.
  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 7100.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة Rti الايفوارية (المفتوحة)

  • القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.
  • التردد: 12356.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة  canal 11 HD

  • القمر الصناعي: هسباسات 30 درجة غرب.
  • التردد: 12437.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

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التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد الكونغو

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