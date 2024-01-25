معاشات فبراير 2024| موعد صرف المعاشات هذا الشهر بالزيادة الجديدة

تصدر السؤال عن موعد صرف المعاشات هذا الشهر، عمليات البحث عبر محرك “جوجل” خلال الساعات الأخير، إذ يرغب مستحقي المعاش في مصر والمقدر عددهم بأكثر من 11 مليون مواطن في مختلف المحافظات، في معرف موعد صرف معاشات شهر فبراير وهل تصرف بالزيادة أم لا؟، ويرغب الكثير في كيفية الاستعلام عن قيمة معاشات فبراير 2024 وموعد الصرف.

صرف المعاشات شهر فبراير 2024

ويكثف الكثير من أصحاب المعاشات البحث عن موعد زيادة المعاشات في عام 2024، خاصة بعد إعلان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة ملتزمة بزيادة المعاشات خلال عام 2024 في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

يستطيع أصحاب المعاشات والمستفيدين منها صرف المعاشات شهر فبراير 2024 بداية من يوم الخميس المقبل، 1 فبراير 2024، ويستمر الصرف لمدة 6 أيام على جدول مقسم لشرائح المعاشات المختلفة.

أماكن صرف المعاشات هذا الشهر

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها صرف معاشات شهر فبراير 2024 من عدة أماكن، منها:

1. ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

2. البريد المصري.

3. فروع بنك ناصر الاجتماعي.

4. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

5. منافذ شركة فوري.

رابط الاستعلام عن المعاشات شهر فبراير 2024

يُمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها الاستعلام عن زيادات المعاشات وكافة المعلومات المتعلقة بها من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــا.

وفي بيان سابق، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الإنفاق العام بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين أحوالهم، مع التأكيد على تحسين المعاشات في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.

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قرار زيادة معاشات 2024

تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2024 على زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15% في يوم 30 يونيو، ويتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو. وبموجب ذلك، سيتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة لعام 2024 في 1 يوليو 2024، ما لم يتم صدور قرار بتقديم موعد الصرف. وقد أعلنت التأمينات عن صرف زيادة معاشات إبريل 2023 بنسبة 15% قبل موعد الزيادة الرسمي بثلاثة أشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئاسية بتقديم موعد صرفها.

