الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالزيادة الجديدة.. موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024

معاشات
معاشات

ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات كل شهر بفارغ الصبر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024:

من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر فبراير 2024، بداية من يوم الخميس، الذي يوافق 1-2-2024، وبذلك سيكون أول أيام صرف معاشات الشهر الثاني من العام الجديد 2024، وتستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام.

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد اتخذت قرارًا بتبكير صرف المعاشات، لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من خلال فروع البريد المصري، بنك ناصر الاجتماعي، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي المتوفرة في جميع أنحاء الجمهورية.

صرف معاشات يناير 2024

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات يناير 2024، لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف خلال الأيام الماضية، كما يتم صرف المعاشات لفاقدى بطاقات ميزة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة ورابط الاستعلام عن قيمتها

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 والاستعلام عن قيمة المعاش بالزيادة المقررة

زيادة جديدة في المعاشات

وشهدت الأيام الماضية انتظام فى صرف معاش شهر يناير، من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي مع زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.

وجاءت الزيادة نتيجة لزيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى، حيث ارتفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه.

يُذكر أن قيمة المعاشات تُحدد بناءً على سنوات الخدمة وقيمة الأجر الأساسي الأخير للعامل. 

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