مع اقتراب شهر فبراير يحرص أصحاب المعاشات والمستفيدين معرفة موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن ميعاد صرف المعاشات، من خلال أصحاب المعاشات البالغ عددهم حوالي أكثر من 11 مليون مواطن.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة ورابط الاستعلام عن قيمتها

ويوفر «الدستور» في هذه السطور القادمة موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، وقيمة الزيادة، و طرق صرف المعاشات، و رابط الاستعلام لصرف المعاشات 2024 والخطوات.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

من المقرر أن ستبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف معاشات شهر فبراير 2024، في يوم 1 فبراير 2024، وستستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام.

طرق صرف معاشات شهر فبراير 2024

منافذ شركات فوري.

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

الفئة التي ستتقاضى مرتبات أكثر من 1000 جنيه، وستصرف معاشاتهم خلال يومي 1 و2 فبراير 2024.

الفئة التي ستتقاضى أكثر من 2000 جنيه، وستصرف معاشاتهم خلال يومي 3 و4 فبراير 2024.

الفئة التي ستتقاضى أكثر من 3000 جنيه، وستصرف معاشاتهم خلال يومي 5 و6 فبراير 2024.

رابط الاستعلام لصرف المعاشات 2024 والخطوات

أصبح لأصحاب المعاشات القدرة على الاستعلام عن مواعيد الصرف بالأيام وزيادة المعاشات، وذلك يكون من خلال الموقع الإلكتروني، سجل من هنا.

1- قم بتسجيل الدخول للاستعلام عن المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات.

2- ثم ادخل اسم «صاحب المعاش».

3- قم بالدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

4- وانتظر بضع ثوانٍ لكي تظهر لك قيمة المعاش، وفي حال إصدار قرار بزيادة المعاشات يتاح معرفة قيمة الزيادة.

جدول صرف معاشات فبراير 2024

وتصرف معاشات شهر فبراير 2024 على مدار 6 أيام، بداية من يوم 1 فبراير إلى يوم 6 فبراير في جميع المحافظات المصرية، وأعلنت وزارة التضامن، أن نسبة الزيادة السنوية في المعاشات قد زادت من 10% في يوليو 2014 لكي تصبح 15% في إبريل 2023، كما أنها بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من مبلغ 8 مليارات جنيه لتصبح قيمة 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.