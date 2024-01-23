جدول موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 لجميع الفئات

تستعد هيئة البريد المصري لصرف معاشات شهر فبراير 2024 بداية من يوم الخميس الأول من فبراير من خلال مكاتب البريد ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يتساءل كثير من الناس عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 لمعرفة موعد قبض المعاش والزيادة.

كما حددت هيئة البريد المصري 10 أيام لصرف المعاشات حيث توزعت أصحاب المعاشات على أربع فئات لمنع التكدس والتزام خلال عمليات الصرف.

مواعيد صرف معاش فبراير 2024

وتصرف الفئة الأولي لأصحاب المعاشات الأقل من ألف جنيه خلال يومي الخميس والسبت ١ و٣ فبراير تليها الفئة الثانية أصحاب المعاشات الأقل من ألفي جنيه خلال يومي الأحد والإثنين ٤ و٥ فبراير.

في حين تصرف الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأقل من ٣ آلاف جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ٦ و ٧ فبراير.

كما يتم صرف المعاشات الفئة الأخير الأكثر من ٣ آلاف جنيه خلال يومي الخميس والسبت ٨ و١٠ فبراير، مع السماح لمن تخلف عن الصرف بالصرف خلال يومي الأحد والإثنين ١١ و١٢ فبراير.

موعد عمل مكاتب البريد خلال شهر فبراير 2024

تقوم هيئة البريد المصري من فتح أبواب مكاتبها بداية من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا وتمتد الفترة المسائية في بعض المكاتب حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين بالهيئة في حين يتم مناصفة العمل بالمكاتب علي يومي الخميس والسبت بحسب كل منطقة.

٤٥٣٥ مكتبا بريدا

يذكر أن عدد مكاتب البريد ارتفعت إلى نحو ٤٥٣٥ مكتبا بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو ٤٣٤١ مكتبًا عن نفس الفترة من عام ٢٠٢٢، بمعدل نمو سنوي ٤.٤٧ % وشهري ٨٩%.