الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024

المعاشات
المعاشات

حددت التأمينات الاجتماعية موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024، والذي يكون في الأول من كل شهر ميلادي، ويحصل أصحاب المعاشات على قبض معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادات الجديدة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024. 

موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024

يبدأ قبض معاشات شهر فبراير وفق تصريحات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بداية من يوم الخميس، الذي يوافق 1-2-2024، ويستمر لمدة أسبوع حتى يصرف جميع أصحاب المعاشات مستحقاتهم المالية.

ويستطيع أصحاب المعاشات قبض معاشات شهر فبراير 2024 من خلال فروع البريد المصري، أو بنك ناصر الاجتماعي، أو من خلال ماكينات الصرف الآلي المتوفرة في جميع أنحاء الجمهورية.

حقيقة زيادة المعاشات فبراير 2024 وخطوات الاستعلام عنها

حقيقة تبكير زيادة المعاشات 2024 وموعد تطبيقها رسميا والفئات المستحقة

الاستعلام عن زيادة المعاشات

بدأ قبض معاشات شهر فبراير بعد الزيادة التي أقرتها الدولة بداية الشهر الجاري حيث تم زيادة الحد الأدني للمعاشات من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه، للمعاشات أصبح 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيها، لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024، كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه.

وكانت الحكومة قد قامت بزيادة المعاشات في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال عام 2023 بنسبة 15٪، لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالضغط على الرابط التالي: https://nosi.gov.eg

ووفق قانون التأمينات والمعاشات تنص المادة رقم 35 من رقم 148 لسنة 2024، على زيادة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو.

ولكن تم تبكير الزيادات في العامين الآخرين مع التغييرات التي تحدث ف يالاقتصاد والتي تؤثر على السلع. وبناءً عليه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024، في حالة عدم صدور قرار بتبكير موعد الصرف مثلما حدث العاميين الماضيين.

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الحد الأدنى للأجور الجديد| موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

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المالية: اليوم بدء صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالدولة

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