الحد الأدنى للأجور الجديد| موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

يتساءل قطاع كبير من الموظفين في الدولة والقطاع العام عن الحد الأدنى للأجور 2024 وموعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 عبر محركات البحث في مصر، ووفق إعلان المالية بدأ صرف المرتبات اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 للموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2024

طلبت وزارة المالية من موظفي الجهات الإدارية عدم الازدحام أمام أجهزة الصراف الآلي، خاصةً مع اقتراب موعد صرف مرتبات يناير 2024، حيث ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات.

الحد الأدنى للأجور 2024 في الدولة والقطاع العام

يتم صرف مرتبات شهر يناير 2024 في مصر، وفق الحد الأدنى للأجور لمختلف الدرجات الوظيفية وفقًا للتفاصيل التالية:

- الدرجة السادسة: 4000 جنيه

- الدرجة الخامسة: 4500 جنيه

- الدرجة الرابعة: 5000 جنيه

- الدرجة الثالثة: 5500 جنيه

- الدرجة الثانية: 6000 جنيه

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 7000 جنيه

- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 8000 جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 9000 جنيه

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 11000 جنيه

الحد الأدنى للأجور 2024 في القطاع الخاص

أكد وزير العمل حسن شحاتة أن تم تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2024، دون استثناءات، حيث سيكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه.

وأكد شحاتة أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام القرار، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لقانون العمل. وأشار إلى أنه لا يوجد أي منشأة مستثناة من تطبيق هذا القرار، وسيتم رفض أي طلبات للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور من قبل مديريات العمل أو المكاتب التابعة لها.

تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 للعاملين في القطاع الخاص

تُطبق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يتضمن هذا التعريف دقيقًا للأجر ويُستخدم كأساس لحساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة، النسب المئوية، العلاوات، المزايا العينية، البدلات، نصيب العاملين في الأرباح، والوهبة"، مع مراعاة ضوابط صرف تلك المشتملات.

أقرأ أيضًا: موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين وحقيقة الزيادة الجديدة في الأجور