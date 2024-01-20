السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. صرف مرتبات العاملين بالدولة ولمدة 5 أيام

صرف المرتبات
صرف المرتبات

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير الجارى للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 21 و22 و23 و24 و28 من الشهر نفسه، حيث تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.


وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بـموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي. 

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