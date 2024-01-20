السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للموظفين

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يبحث جميع موظفي الدولة والقطاع الخاص عن ميعاد صرف مرتبات شهر يناير 2024، حيث تُعد مرتبات العاملين بالدولة المصرية مصدرًا مهمًا للدخل، وتلعب دورًا أساسيًا في تحسين مستوى معيشتهم، لذلك، يحرص العاملون على معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بدقة، حتى يتمكنوا من التخطيط لمصروفاتهم الشهرية.

في هذا التقرير، سنتعرف على موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالدولة المصرية.

ميعاد صرف مرتبات شهر يناير 2024

أعلنت وزارة المالية، يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024، عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، فمن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة على مدار 5 أيام، تبدأ يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024، وتنتهي يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.

وجاء هذا التحديد لمواعيد صرف المرتبات مراعاةً لعطلة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة يوم 25 يناير 2024.

كما أهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالدولة

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جدول صرف مرتبات شهر يناير 2024

بذلك، يكون موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالدولة في مصر على النحو التالي:

الأحد 21 يناير 2024

الاثنين 22 يناير 2024

الثلاثاء 23 يناير 2024

الأربعاء 24 يناير 2024

الأحد 28 يناير 2024

نتمنى للجميع صرف مرتباتهم في موعدها المحدد، وأن تساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

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نسبة زيادة مرتبات شهر يناير 2024

من المتوقع أن يحصل جميع الموظفين والعاملين بالدولة على زيادة مرتباتهم الجديدة في يناير 2024، وذلك بفضل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.

ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، ستشرع ماكينات الصراف الآلي في صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم 21 يناير الجاري، وذلك لتجنب تعطيل عمليات الصرف بسبب إجازة عيد الشرطة يوم 25 يناير.

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