موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الحكومية، ليصبح الصرف خلال الساعات القليلة المقبلة، قبيل الاحتفال بعيد الشرطة الخميس المقبل الموافق 25 يناير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

حددت وزارة المالية غدًا الأحد الموافق 21 يناير، لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام منعًا للتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

جدول صرف مرتبات يناير

1- مرتبات شهر يناير 2024، تصرف غدًا الأحد الموافق 21 يناير من الشهر الجاري.

2- تصرف مرتبات شهر يناير 2024، يوم الاثنين الموافق 22 يناير، وهو اليوم الثانى للصرف.

3- ويوافق ثالث أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024، يوم الثلاثاء 23 من الشهر ذاته.

4- واليوم الرابع في صرف مرتبات شهر يناير 2024، يوافق الأربعاء 24 يناير من الشهر الجارى.

5- وتصرف مرتبات شهر يناير 2024 باليوم الخامس، الأحد 28 يناير 2024.

مرتبات فبراير ومارس

كما أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2024، للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها وضحة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأوضحت أنه سيتم صرف مرتبات فبراير فى أيام 22، 25، 26، 27، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام 21، 24، 25، 26، 27 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته.

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