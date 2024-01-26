رسميًا.. موعد صرف معاشات فبراير 2024 بعد الزيادة الجديدة

مع قرب بداية شهر فبراير 2024، يحرص أصحاب المعاشات على معرفة موعد صرف معاشات فبراير 2024 بعد الزيادة الجديدة عبر محرك “جوجل”، خاصة عقب إعلان وزير المالية في مصر، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة تكون ملتزمة بمسار تحسين المعاشات في عام 2024 بمشروع الموازنة الجديدة بالعام المالي 2024/ 2025 للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث يصل عدد أصحاب المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن.

موعد صرف معاشات فبراير 2024 بعد الزيادة الجديدة

وينشر "الدستور" في هذا التقرير، موعد صرف معاشات فبراير 2024 بعد الزيادة الجديدة، وأماكن صرف المعاش، ورابط الاستعلام عن زيادة المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يستطيع أصحاب المعاشات والمستفيدين منها الصرف للمعاشات شهر فبراير 2024 بدء من يوم الخميس المقبل، 1 من فبراير 2024.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

ويمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها صرف جميع معاشات شهر فبراير 2024 عبر عدة أماكن منها:

ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك. البريد المصري. فروع بنك ناصر الاجتماعي. من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة. منافذ شركة فوري.

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات في شهر فبراير

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، الاستعلام عن كل ما يخص المعاشات من زيادات وغيرها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من «هنا».

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وأوضح الدكتور محمد معيط، "وزير المالية" في تصريحات سابقة له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بزيادة الإنفاق العام بمسار رفع مستوى معيشة المواطنين والتحسين لأحوالهم، وذلك مع الالتزام بمسار تحسين المعاشات، بمشروع الموازنة الجديدة في العام المالي 2024/ 2025.

وتنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات لرقم 148 لسنة 2024، على أن زيادة المعاشات تتم سنويًا وتكون بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو، على أن سيتم صرف الزيادة الجديدة ولك اعتبارًا من أول شهر يوليو، وبناءً عليه من المقرر أن سيتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة لعام 2024 في 1 يوليو 2024، وسيكون ذلك في حالة عدم صدور قرار بالتبكير لموعد الصرف.