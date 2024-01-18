الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"العربى الناصرى" يثمن توجيهات الرئيس بزيادة المعاشات والأجور

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العلا

أشاد الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

بزيادة حزم الحماية الاجتماعية

وأكد أبوالعلا أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة حزم الحماية الاجتماعية، بمثابة دعم حقيقي ومباشر للمواطن المصري وهو ما يتوافق مع رؤية الحزب الناصري الداعية لدعم المواطن دائمً  ا.

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن قرارات الرئيس السيسى وتوجيهاته تؤكد متابعته الجيدة للشارع المصري وكل ما يدور فيه، بالإضافة إلي ما تعانيه الفئات الأكثر احتياجًا من آثار بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية، داعيًا الحكومة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.

وأكد أن هذه الحزمة تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة الضغوطات على المواطنين، وتصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تشمل الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ومتوقع صرف زيادة المعاشات 2024 قبل شهر رمضان المبارك وسيكون ضمن الموازنة الحالية للدولة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة فى المعاشات والرواتب والعلاوة، بداية من أبريل المقبل.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا لإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل تحسين الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.

رئيس الحزب العربي الناصري الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية صرف حزم اجتماعية جديدة زيادة في المعاشات والأجور

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