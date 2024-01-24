بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأسماء الجدد ليناير 2024

يحظى برنامج تكافل وكرامة بدعم كبير من المجتمع المصري، حيث يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، ولهذا يبحث الكثير من المواطنين حول كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ومعرفة الاسماء الجدد.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال عدة طرق، منها:

الاستعلام عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا، ثم اختيار أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب المعاش.

اضغط على "استعلام".

الاستعلام عن طريق تطبيق "تكافل وكرامة"

تحميل تطبيق "تكافل وكرامة" من متجر التطبيقات على الهاتف المحمول.

إنشاء حساب جديد في التطبيق باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

اختيار أيقونة "الاستعلام عن حالة الطلب".

الاستعلام عن طريق مركز الاتصال الموحد لوزارة التضامن الاجتماعي

الاتصال بالرقم الموحد لوزارة التضامن الاجتماعي 15044.

إبلاغ موظف خدمة العملاء بالرقم القومي.

الاستعلام عن طريق مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

التوجه إلى أحد مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

تقديم طلب الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.

يتم إبلاغ المتقدم بنتيجة الاستعلام خلال فترة قصيرة.

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط: هنا.

اضغط على أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

سيظهر لك مربع إدخال البيانات، أدخل فيه الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب المعاش.

اضغط على "استعلام".

ستظهر لك نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن الحالة الوظيفية للمتقدم (مقبول، مرفوض، قيد المراجعة).

إذا كانت الحالة الوظيفية هي "مقبول"، فسيتم إبلاغ المتقدم بقيمة المعاش الذي يستحقه وتاريخ الصرف.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين الجدد في برنامج تكافل وكرامة من خلال عدة طرق، منها:

الاستعلام عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار أيقونة "استعلام عن تكافل وكرامة" الموجودة أعلى الصفحة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب المعاش.

اضغط على "استعلام".

قيمة المعاشات

تبلغ قيمة معاش تكافل 400 جنيه مصري شهريًا، وتبلغ قيمة معاش كرامة 500 جنيه مصري شهريًا.