الثلاثاء 23 يناير 2024
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مصر

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وموعد استلام فيزا المعاش

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة هو برنامج أمان اجتماعي مصري يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، وكبار السن فوق سن 65 عامًا، والأرامل والمطلقات.

ويرصد “الدستور” كل ما يخص رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وموعد استلام فيزا المعاش: 

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

هناك طريقتان للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة:

 الاستعلام عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي

  1. الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/: https://tk.moss.gov.eg/
  2. الضغط على "الاستعلام عن نتيجتك".
  3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الجزء المخصص له.
  4. الضغط على "استعلام".

الطريقة الثانية: الاستعلام عن طريق الخط الساخن للبرنامج

  1. الاتصال على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680.
  2. إبلاغ موظف الخدمة بالبيانات التالية:
    • الرقم القومي للمستفيد.
    • المحافظة التابع لها المستفيد.
  3. اتباع التعليمات التي سيوجهها لك موظف الخدمة.
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متوفر| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2024

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال الخط الساخن للبرنامج.

الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

  1. الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/: https://tk.moss.gov.eg/
  2. الضغط على "الاستعلام عن نتيجتك".
  3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الجزء المخصص له.
  4. الضغط على "استعلام".

موعد استلام فيزا تكافل وكرامة 

موعد استلام فيزا تكافل وكرامة هو يوم 15 من كل شهر ميلادي. يتم صرف المعاش في نفس اليوم من كل شهر، ويتم صرفه من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الشريكة في البرنامج، وهي:

  • البنك الأهلي المصري.
  • بنك مصر.
  • بنك ناصر الاجتماعي.
  • بنك التعمير والإسكان.
  • بنك التنمية الاجتماعية.

يمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تفعيل فيزا تكافل وكرامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن للبرنامج على رقم 19680، واتباع التعليمات التي سيوجهها لهم موظف خدمة العملاء.

خطوات تفعيل فيزا تكافل وكرامة

  1. الاتصال بالخط الساخن للبرنامج على رقم 19680.
  2. إبلاغ موظف الخدمة بالرقم القومي للمستفيد.
  3. اتباع التعليمات التي سيوجهها لك موظف الخدمة.

موعد استلام فيزا تكافل وكرامة هو يوم 15 من كل شهر ميلادي. يتم صرف المعاش في نفس اليوم من كل شهر، ويتم صرفه من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الشريكة في البرنامج، وهي:

  • البنك الأهلي المصري.
  • بنك مصر.
  • بنك ناصر الاجتماعي.
  • بنك التعمير والإسكان.
  • بنك التنمية الاجتماعية.

يمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تفعيل فيزا تكافل وكرامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن للبرنامج على رقم 19680، واتباع التعليمات التي سيوجهها لهم موظف خدمة العملاء.

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