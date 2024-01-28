الأحد 28 يناير 2024
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مصر

كيفية تسجيل كعب العمل ألكترونيا.. والأوراق المطلوبة للاستخراج

جريدة الدستور

يتسأل الملايين من المواطنين عن كيفية تسجيل كعب العمل ألكترونيا عبر الهاتف المحمول والذي أتاحته وزارة القوى العاملة للراغبين في استخراجه بشكل رقمي وفقا لضوابط وقواعد الإجراءات المتبعة والأوراق المطلوبة دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة في كافة محافظات الجمهورية.

كيفية تسجيل كعب العمل ألكترونيا

أتاحت وزارة القوى العاملة للمواطنين تسجيل كعب العمل ألكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة (من هنا) حيث يدخل المواطن كافة البيانات اللازمة وإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال الموقع الرسمي للوزارة (من هنا).
  • اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل من الأيقونات الرئيسية بالموقع.
  • اختيار التسجيل للمرة الأولى أو تم التسجيل سابقا للطلب.
  • ملء البيانات اللازمة عن الشخص الراغب في استخراج كعب العمل في الخانات اللازمة بدقة.
  • اختيار إذا كان العمل داخل مصر أو خارج مصر.
  • كتابة البيانات المطلوبة.
  • الضغط على حفظ وتقديم الطلب.
  • استلام كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب العمل التابع له محل سكن المستخرج.

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الأوراق اللازمة لاستخراج كعب العمل أون لاين للعاملين في الخارج

حددت وزارة القوى العاملة الأوراق اللازمة لاستخراج كعب العمل أون لاين للمصريين العاملين في الخارج والتي يتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تتلخص فيما يلي:-

  • صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي واضح فيها بيانات الشخص كاملة.
  • صورة ضوئية أصل تحقيق الشخصية للشخص الذي يعمل خارج مصر.
  • صور ضوئية من مستندات نفيد الإقامة في دائرة مكتب العمل.
  • صورة ضوئية من أصل المؤهل الدراسي.
  •  صورة ضوئية من شهادة إثبات الموقف من التجنيد.
  • إدخال الرقم التأميني بشكل صحيح.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل لذوي الهمم 

يمكن أيضا للأشخاص من ذوي الهمم استخراج كعب العمل بشكل إلكتروني وفقا للأوراق اللازمة:-

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • صورة المؤهل الدراسي موضح به التقدير التراكمي وسنة التخرج.
  • مستندات الكشف الطبي الذي يوضح تفاصيل الحالة المرضية ونوع ودرجى الإعاقة.
  • شهادة الموقف من التجيند
  • إحضار شهادة الخبر إن وجد تثبت كفاءة الشخص.

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