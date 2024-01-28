الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمستشفى بئر العبد ..

وزارة العمل: توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحى بشمال سيناء

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

قالت وزارة العمل، فى بيان لها، اليوم الأحد، إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 63 ممرضا وممرضة وإداريا، وحضور مسئولى السلامة والصحة المهنية بمستشفى بئر العبد النموذجي، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة العاملين، وتوعية جميع الحاضرين بالندوة بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى هذا المجال، والندوة تناولت مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى القطاع الصحي، حيث المرضى والمترددين للحفاظ على سلامتهم والعمال، كما تناولت خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ بالمستشفيات.

استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف 

وأوضح محمد سالم عبدالمالك، مدير مديرية العمل بشمال سيناء، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، وأكد استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، كما جرى خلال الندوة التطرق للحديث عن قرار 134 لسنة 2003 ومسئولية جهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأة، وعن المخاطر في بيئة العمل. وحاضر فى الندوة الكيميائى عبدالمنعم محمود مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وتحت إشراف مدير المديرية، وبحضور الدكتور تامر حمدي مدير المستشفى..

وزارة العمل محافظة شمال سيناء شمال سيناء مجال السلامة والصحة المهنية مديرية العمل

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