الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريبى فى مجال التسويق الإلكترونى واستعراض نماذج المشروعات بالمنيا

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

اختتمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فعاليات الدورة التدريبية المجانية للشباب فى مجال التسويق الإلكتروني، والتى استمرت لمدة 22 يومًا، بمركز التدريب المهنى وجامعة "دراية" من خلال المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بالاشتراك مع مؤسسة "راك" للتدريب، واستعراض مشروعات الخريجين من المتدربين والمتدربات في نهاية البرنامج التدريبي بجامعة "دراية"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لخطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024، والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتدريب الشباب والفتيات على المهن التي تتطلبها سوق العمل بالمحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاحة، على أيدى مدربين مؤهلين جرى اختبارهم فى وزارة العمل لتقديم المناهج التدريبية بنظام الساعات التدريبية المعتمدة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية..
وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة، أن تلك التدريبات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتوسع في برامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن تحتاجها سوق العمل، تماشيًا مع خطة الدولة المصرية لتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، وأضافت مدير المديرية أن تلك التدريبات التي توفرها المديرية للشباب تأتى فى ضوء بروتوكول التعاون الذى جرى بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى ومؤسسة "راك" لتدريب أبناء المحافظة، كما شاهدت خلال الفعاليات بعض العروض للمشروعات والأفكار التى عرضها المتدربات والمتدربون، مقدمة الشكر والتقدير لمدير إدارة بحوث العمالة وفريق العمل بمركز التدريب المهنى على جهودهم المتميزة التى ساهمت فى نجاح تلك البرامج التدريبية المقدمة للشباب.

وزارة العمل: توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحى بشمال سيناء 
 

قالت وزارة العمل فى بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 63 ممرضًا وممرضة وإداريًا، وحضور مسئولى السلامة والصحة المهنية بمستشفى بئر العبد النموذجي، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة العاملين، وتوعية جميع الحاضرين بالندوة بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث.

مديرية العمل محافظة المنيا الدورة التدريبية الدورة التدريبية المجانية التسويق الإلكتروني

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