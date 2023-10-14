السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على مواعيد عمل مكاتب العمل بمحافظات الجمهورية

مكاتب العمل
مكاتب العمل

يتمثل دور مكتب العمل في استقبال الأفراد العاملين بالجهات المختلفة، لاستخراج المستندات، مثل كعب العمل، أو تقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل، وهي الإجراءات الأكثر طلبًا في مكاتب العمل. وفي السياق، يرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد وأماكن مكاتب العمل على مستوى الجمهورية .

 

مواعيد عمل مكاتب العمل بمحافظة القاهرة

تضم محافظة القاهرة وحدها أكثر من 60 مكتب عمل ، ومن بينهم :

مكتب أبو النمرس

ويقع في شارع صلاح سالم- حي العمرانية الشرقية- محافظة الجيزة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

 

مكتب أبو زعبل

يقع في شارع عمرو بن العاص- حي أبو زعبل- محافظة القليوبية.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

 

مكتب أطفيح

يقع في شارع الكريمات المتفرع من كفر الدسمي- منطقة الرقة القبلية- محافظة الجيزة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

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مكتب أكتوبر

يقع في 21 شارع 7- محافظة الجيزة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

 

مكتب الأزبكية

183 التحرير- حي عابدين- محافظة القاهرة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

 

مكتب البدرشين

ويقع في منطقة ناهيا التابعة لقسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

 

مكتب البساتين ودار السلام

ويقع في 500 منطقة البساتين الشرقية بالقاهرة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

 

مكتب التبين

ويقع في شارع فؤاد محيي الدين- منطقة الشياخة الأولى في القاهرة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

 

مكتب الجمالية

ويقع في 317 شارع بورسعيد- حي الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

 

مكتب الحوامدية

ويقع على غرب مسار أسوان الزراعي بمنطقة الحوامدية- محافظة الجيزة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

 

الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل

 

تتنوع الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل على مستوى الجمهورية، ما بين استخراج كعب العمل، وتصاريح مزاولة المهنة، وتصاريح العمل لغير المصريين، وتوثيق عقود توظيف المصريين بالخارج.

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