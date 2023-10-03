الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل فى 10 سنوات| تطوير 130 مكتب تشغيل.. واسترداد مليار و936 مليونًا مستحقات بالخارج

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن الانتهاء من تطوير 130 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها بالوزارة، وذلك من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر.

وأضافت الوزارة في تقرير لها عن إنجازاتها خلال الـ10 سنوات الماضية، أنه تم الانتهاء من تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وأيضا إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل، حيث الترخيص لعدد 251 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج كما تم تجديد ترخيص 1231 شركة أخرى، وإلغاء ترخيص 112 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.

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استرداد مليار و936 مليون جنيه مستحقات عمالة بالخارج

وعلى جانب آخر تمتلك وزارة العمل 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج،  تلعب دورا أيضا في توفير فرص عمل، وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية "كانت محل نزاع"، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه  مصري.

كما قامت الوزارة، بإنشاء وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"،  لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المُرشحة للسفر.

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وحدة التوجيه ما قبل المغادرة

وكذلك إنشاء "وحدة التوجيه ما قبل المغادرة"، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المُرشحة للعمل بالخارج قبل المغادرة وذلك لتعريفهم بقوانين العمل في الدول المضيفة وحقوقهم وواجباتهم وثقافة الدولة وآلية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج.

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