الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل في 10 سنوات.. إنشاء 5 مراصد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وزارة العمل
وزارة العمل

أنشأت وزارة العمل خلال الـ10 سنوات الماضية 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، وجاري إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد.

txt

عاجل.. براتب يصل لـ 4500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب


وعلى جانب آخر، أكدت الوزارة في تقرير لها، أنه تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، وجاري حاليًا إعداد المنصة في شكلها النهائي، إتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء المرحلة الأولى لها  تمهيدًا لإطلاقها.

وزارة العمل ترصد نتائج أعمال تطوير "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" (صور)


وبشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، جاء في التقرير، أن الاستعدادات جارية لإطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات المعنية بالدولة بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، وإنشاء آليات مستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل.

وزارة العمل سوق العمل معلومات سوق العمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل العمالة المصرية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

بالأحمر النارى.. منى زكى تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور