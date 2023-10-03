وزارة العمل في 10 سنوات.. إنشاء 5 مراصد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أنشأت وزارة العمل خلال الـ10 سنوات الماضية 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، وجاري إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد.



وعلى جانب آخر، أكدت الوزارة في تقرير لها، أنه تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، وجاري حاليًا إعداد المنصة في شكلها النهائي، إتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء المرحلة الأولى لها تمهيدًا لإطلاقها.



وبشأن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، جاء في التقرير، أن الاستعدادات جارية لإطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات المعنية بالدولة بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، وإنشاء آليات مستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل.