الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 3500 جنيه... فرص عمل جديدة للشباب حتى 45 سنة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل توفير فرص عمل جديدة للشباب من 30 وحتى 45 سنة وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بالمنوفية وبراتب 3500 جنيه.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة، شبين الكوم، المنوفية، أو الاتصال على 01010506940.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل، على توفير فرص عمل مناسبة للشباب، للحد من البطالة في مصر، حيث ساهمت الوزارة مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 7.1 % في عام  2023، وذلك من  خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلنها الوزارة مرتين شهريا وملتقيات التوظيف بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة.

وفي مجال التشغيل بالداخل، تم  تشغيل"ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون" شابا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 وحتى 30 يونيو 2023، كما تم تشغيل"ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفا وواحد وخمسون عاملا" في الخارج.

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عاجل.. براتب يصل لـ 4500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

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