وزارة العمل: توفير 7 ملايين و267 ألف فرصة عمل للشباب خلال عهد السيسي

أعلنت وزارة العمل، في تقرير لها عن حجم الإنجازات التي حققتها خلال الـ10 سنوات الماضية "2014-2023" فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تمثلت في النهوض بمستويات التشغيل، حيث انخفض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 7% خلال عام 2023، وذلك بجهود الوزارة والوزارات والجهات الوطنية الشريكة، وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشأت الصناعية، كذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب.

توفير أكثر من 7 مليون فرصة عمل

ونجحت الوزارة، في توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها، تشغيل 3،418،970 عامل في الداخل، و3،848،140 عامل في الخارج، وأن هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي، النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات،وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.