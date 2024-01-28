رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

تعلن المديريات نتيجه الصف الثالث الإعدادي 2024 فور الانتهاء من عمليات التصحيح الجارية الآن فيها رغم بداية إجازة نصف العام، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجه الصف الثالث الإعدادي 2024 قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موقع نتيجه الصف الثالث الإعدادي 2024.

بوابة التعليم الأساسي 2024 محافظة القاهرة

توفر بوابة التعليم الأساسي 2024 محافظة القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بعد انتهاء عمليات التصحيح التي تقوم بها مديريات التربية والتعليم في المحافظات، وللاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي 2024 اتباع الخطوات التالية:

أولًا: زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي من الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

ثانيًا: اختيار مرحلة نتيجه الصف الثالث الاعدادي

ثالثًا: اختيار الفصل الدراسي الأول

رابعًا: كتابة رقم جلوس الطالب.

خامسًا: قم بالضغط على زر نتيجة الشهادة الاعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

كما توفر بعض مديريات التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية عبر بوابتها الالكترونية، كما تيتحيها في المدارس بالمجان، ونستعرض رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات:

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Natega/prep/prep.aspx

نتيجة 3 إعدادي الإسكندرية

http://www.alexandria.gov.eg/services/Results/default1.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية

https://natiga.qalubiaedu.org/index.php

وتوفر أغلب المحافظات نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق واعتمادها من المحافظ في المدارس مجانًا للطلاب.

وأدى نحو مليون و200 ألف طالب امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2023- 2024، وتعمل المديريات التعليمية على تصحيح الامتحانات تمهيدًا لإعلان نتيجة 3 إعدادي خلال أيام من الآن.

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