الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طريقة حساب النسبة المئوية لنتيجة الفصل الدراسي الأول 2024

طلاب
طلاب

طريقة حساب النسبة المئوية لنتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 من أكثر ما يشغل بال الملايين من أولياء أمور طلاب المدارس في صفوف النقل والشهادة الإعدادية حاليا مع اقتراب انتهاء امتحانات الترم الأول واقتراب إعلان نتائج الطلاب في كافة المواد الدراسية.

طريقة حساب النسبة المئوية لنتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 
 

يوجد خطوات بسيطة لمعرفة طريقة حساب النسبة المئوية لنتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب المدارس في صفوف النقل والشهادة الإعدادية وذلك من خلال عملية حسابية والتي تنقسم إلى أربع خطوات هى:-

  • الخطوة الأولى: تحديد مجموع درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي للمواد خلال الفصل الدراسي الأول.
  • الخطوة الثانية: ضرب مجموع درجات الطالب 100X.
  • الخطوة الثالثة: قسمة الناتج على المجموع الكلي للمواد خلال الفصل الدراسي الأول.
  • الخطوة الرابعة الحصول على النسبة المئوية.

مثال لحساب النسبة المئوية للنتيجة 

مثال توضيحي: إذا كان المجموع الذي حصل عليه الطالب 250 درجة في كافة المواد الدرساية والمجموع الكلي من 280 درجة فإن النسبة المئوية يمكن الحصول عليها كما يلي:- 

250 100X / المجموع الكلي 280 = 89.2 

وهى عملية حسابية يعقتقد البعض أنها معقدة ولكنها عملية بسيطة ويمكن استخدام الآله الحاسبة لتسهيل العمليات الحسابية.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 ورابط الاستعلام عن نتيجة الترم الأول

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القاهرة بالرقم القومي

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 حيث جاءت درجات كل مادة كما يلي:-

  • درجات مادة اللغة العربية في الفصل الدراسي الأول من 40 درجة وإجمالي المادة في العام 80 درجة.
  • درجات مادة الدرسات الاجتماعية في الفصل الدراسي الأول من 20 درجة وإجمالي المادة في العام 40 درجة.
  • درجات مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الأول من 30 درجة وإجمالي المادة في العام 60 درجة.
  • درجات مادة اللغة الإنجليزية في الفصل الدراسي الأول من 30 درجة وإجمالي المادة في العام 60 درجة.
  • درجات مادة العلوم في الفصل الدراسي الأول من 20 درجة وإجمالي المادة في العام 40 درجة.
  • درجات مادة اللغة العربية في الفصل الدراسي الأول من 40 درجة وإجمالي المادة في العام 80 درجة.
  • المجموع الكلي للمواد من 140 في الفصل الدراسي الأول والمجموع الكلي للعام من 280 درجة.

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