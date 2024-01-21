لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القاهرة بالرقم القومي

تزايدت نسبة البحث عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2024 الترم الأول في مختلف المحافظات، بعد انتهاء طلاب الصف الرابع الابتدائي من أداء امتحانات الترم الأول، بالتزامن مع إعلان بعض المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية نتيجة الترم الأول للعام الحالي 2023/2024.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2024

وأوضحت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات أن المدارس ما زالت تقوم بعملية تصحيح ورصد درجات امتحانات الصف الرابع الابتدائي للترم الأول لعام 2024، وسيتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2024 في المدارس التي لم يتم الإعلان عنها بعد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القاهرة بالرقم القومي

1- زيارة البوابة الالكترونية للمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة.

2- إدخال الرقم القومي للطالب.

3- اختر مرحلة «الدراسة الابتدائية».

4- اضغط على الصف الرابع الابتدائي.

5- اختر الفصل الدراسي الأول.

6- عرض النتيجة.

تقديرات نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

ستظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي بنظام التقديرات والألوان بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتصحيح، حيث يدل اللون الأحمر على عدم اتقان الطالب للمهارات وحصوله على درجات من 1 إلى 50، ويدل اللون الأصفر على احتياج الطالب للمزيد من التعلم والدعم وحصوله على درجات من 50 إلى 65، أما اللون الأخضر فيشير إلى امتلاك الطالب المعارف والمهارات المطلوبة وحصوله على درجات من 65 إلى 85، بينما يدل اللون الأزرق على تفوق الطالب في اكتساب المعارف والمهارات وحصوله على درجات من 85 إلى 100.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم

وأشارت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط من خلال زيارة مدرسة الطالب، حيث يجب تقديم الاستعلام بالاسم الرباعي لتجنب الالتباس بين النتائج نتيجة لتشابه الأسماءـ، ومن المعروف أن بعض المدارس قد أعلنت نتائج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، في حين تعمل المدارس الأخرى على إنهاء عملية التصحيح ومن ثم الإعلان عن النتائج خلال الأيام المقبلة، وقد يحدث ذلك خلال إجازة نصف العام الدراسي 2023/2024.

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