الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

ارتفعت معدلات البحث عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس بعد أن ظهرت نتيجة صفوف النقل بمعظم محافظات الجمهورية، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات.

في التقرير التالي نوضح خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول برقم الجلوس فور اعتمادها وظهورها وكذلك توزيع درجات مواد الصف الأول الثانوي. 

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 

تصدرت نتيجة الصف الأول الثانوي لامتحانات الترم الأول تباعا من محافظة لأخرى وفق كل مديرية حيث يتم الإعلان عن النتيجة بالدرجات من خلال الكشوف التي تعلق في المدرسة. 

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموجود هنا 

https://g12.emis.gov.eg/

 

ثم يتم تسجيل رقم جلوس الطالب الضغط على اعرض النتيجة كي تظهر درجات الطالب 

تعرف على موعد نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

توزيع درجات مواد الصف الأول الثانوي

 

مادة اللغة العربية

 34 درجة للامتحان الإلكتروني 

6 درجات للامتحان الورقي 

5 درجات لامتحان الشهر 

5 درجات للمواظبة والحضور

 الدرجة الكلية 50 درجة.

 

مادة اللغة الأجنبية الأولى

27 درجة للامتحان الإلكتروني

5 درجات للامتحان الورقي

4 درجات لامتحان الشهر

4 درجات للمواظبة والحضور 

الدرجة الكلية 40 درجة.

 

مادة اللغة الأجنبية الثانية

 20 درجة للامتحان الإلكتروني

4 درجات للامتحان الورقي

3 درجات لامتحان الشهر

3 درجات للمواظبة والحضور

 الدرجة الكلية 30 درجة.

 

الكيمياء

 14 درجة للامتحان الالكتروني 

2 درجات للامتحان الورقي 

2 درجات لامتحان الشهر 

2 درجات للمواظبة والحضور 

الدرجة الكلية 20 درجة. 

 

الفيزياء

 14 درجة للامتحان الالكتروني 

2 درجات للامتحان الورقي 

2 درجات لامتحان الشهر 

2 درجات للمواظبة والحضور 

الدرجة الكلية 20 درجة.

 

الأحياء

 14 درجة للامتحان الالكتروني 

2 درجات للامتحان الورقي 

2 درجات لامتحان الشهر 

2 درجات للمواظبة والحضور 

الدرجة الكلية 20 درجة. 

 

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الرياضيات

 27 درجة للامتحان الالكتروني 

5 درجات للامتحان الورقي 

4 درجات لامتحان الشهر 

4 درجات للمواظبة والحضور 

الدرجة الكلية 40 درجة.

 

تاريخ

 14 درجة للامتحان الالكتروني 

2 درجات للامتحان الورقي 

2 درجات لامتحان الشهر 

2 درجات للمواظبة والحضور 

الدرجة الكلية 20 درجة. 

 

جغرافيا 

14 درجة للامتحان الالكتروني 

2 درجات للامتحان الورقي 

2 درجات لامتحان الشهر 

2 درجات للمواظبة والحضور 

الدرجة الكلية 20 درجة. 

 

 فلسفة ومنطق 

14 درجة للامتحان الالكتروني 

2 درجات للامتحان الورقي 

2 درجات لامتحان الشهر 

2 درجات للمواظبة والحضور 

الدرجة الكلية 20 درجة.  

 

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