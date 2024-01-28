لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024
أنهى طلاب الشهادة الاعدادية بمختلف محافظات الجمهورية امتحانات الترم الأول منذ أيام قليلة وبدأوا البحث عن لينك نتيجة الشهادة الاعدادية خاصة لطلاب محافظة القليوبية للاستعلام عن نتيجة الامتحانات ومعرفة مجموعهم.
ننشر في هذا التقرير لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الذي يمكن الاستعلام من خلاله عن نتيجة الترم الأول لامتحانات الصف الثالث الاعدادي فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعلانها بشكل رسمي كل محافظة وفق جدولها الزمني.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية
يكون متاح نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية فور اعتمادها وظهورها على موقع موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الموجود في هذا الرابط https://natiga.qalubiaedu.org/
ويكون الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها برقم الجلوس واسم الطالب
كما يمكن لطلاب المحافظة الاستعلام عن نتائج الامتحانات المراحل المختلفة بالقليوبية بالاسم ورقم الجلوس وإحصائيات الأوائل وترتيب الطلاب من خلال نفس الموقع.
توزيع درجات الشهادة الاعدادية
المجموع الكلي للترمين هو 280 والترم الواحد 140
اللغة العربية 80 درجة الترم الواحد 40 درجة
اللغة الانجليزية 60 درجة الترم الواحد 30 درجة
الدراسات 40 درجة الترم الواحد 20 درجة
الرياضيات 60 درجة الترم الواحد 30 درجة
العلوم 40 درجة الترم الواحد 20 درجة
امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 القليوبية
أدى طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الترم الأول في محافظة القليوبية من الفترة الاربعاء 17 يناير 2024 وحتى الاربعاء 24 يناير 2024، والبالغ عددهم 113262 طالبا وطالبة موزعين على 440 لجنة امتحانية.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024
يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة القاهرة من خلال بوابة الخدمات التعليمية التابعة للمحافظة وبها نتائج امتحانات مختلف الصفوف التعليمية
بوابة الخدمات التعليمية من هنا
يكون متاح البحث عن النتيجة فور اعتمادها وصدورها ثم يتم الاستعلام عنها بتسجيل الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد ثم الصف الدراسي والمرحلة الدراسية والترم الدراسي.