الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

الاعدادية
الاعدادية

أنهى طلاب الشهادة الاعدادية بمختلف محافظات الجمهورية امتحانات الترم الأول منذ أيام قليلة وبدأوا البحث عن لينك نتيجة الشهادة الاعدادية خاصة لطلاب محافظة القليوبية للاستعلام عن نتيجة الامتحانات ومعرفة مجموعهم.

ننشر في هذا التقرير لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الذي يمكن الاستعلام من خلاله عن نتيجة الترم الأول لامتحانات الصف الثالث الاعدادي فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعلانها بشكل رسمي كل محافظة وفق جدولها الزمني. 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 

يكون متاح نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية فور اعتمادها وظهورها على موقع موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الموجود في هذا الرابط https://natiga.qalubiaedu.org/

ويكون الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها برقم الجلوس  واسم الطالب

كما يمكن لطلاب المحافظة الاستعلام عن نتائج الامتحانات المراحل المختلفة بالقليوبية بالاسم ورقم الجلوس وإحصائيات الأوائل وترتيب الطلاب من خلال نفس الموقع. 

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 

المجموع الكلي للترمين هو 280 والترم الواحد 140 

اللغة العربية 80 درجة  الترم الواحد 40 درجة 

اللغة الانجليزية 60 درجة  الترم الواحد 30 درجة

الدراسات  40 درجة  الترم الواحد 20 درجة

الرياضيات 60 درجة  الترم الواحد 30 درجة

العلوم 40 درجة  الترم الواحد 20 درجة

غدًا.. بدء تقدير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.. موعد إعلان النتيجة

نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 ورابط الحصول عليها

امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 القليوبية

 أدى طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الترم الأول في محافظة القليوبية من الفترة الاربعاء 17 يناير 2024 وحتى الاربعاء 24 يناير 2024، والبالغ عددهم  113262 طالبا وطالبة موزعين على 440 لجنة امتحانية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة القاهرة من خلال بوابة الخدمات التعليمية التابعة للمحافظة وبها نتائج امتحانات مختلف الصفوف التعليمية 

بوابة الخدمات التعليمية من هنا 

https://eduserv.cairo.gov.eg/

يكون متاح البحث عن النتيجة فور اعتمادها وصدورها ثم يتم الاستعلام عنها بتسجيل الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد ثم الصف الدراسي والمرحلة الدراسية والترم الدراسي.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

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نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 ورابط الحصول عليها

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القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية توزيع درجات الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 بوابة الخدمات التعليمية

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