أنهى طلاب الشهادة الاعدادية بمختلف محافظات الجمهورية امتحانات الترم الأول منذ أيام قليلة وبدأوا البحث عن لينك نتيجة الشهادة الاعدادية خاصة لطلاب محافظة القليوبية للاستعلام عن نتيجة الامتحانات ومعرفة مجموعهم.

ننشر في هذا التقرير لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024 الذي يمكن الاستعلام من خلاله عن نتيجة الترم الأول لامتحانات الصف الثالث الاعدادي فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات واعلانها بشكل رسمي كل محافظة وفق جدولها الزمني.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

يكون متاح نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية فور اعتمادها وظهورها على موقع موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الموجود في هذا الرابط https://natiga.qalubiaedu.org/

ويكون الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها برقم الجلوس واسم الطالب

كما يمكن لطلاب المحافظة الاستعلام عن نتائج الامتحانات المراحل المختلفة بالقليوبية بالاسم ورقم الجلوس وإحصائيات الأوائل وترتيب الطلاب من خلال نفس الموقع.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية

المجموع الكلي للترمين هو 280 والترم الواحد 140

اللغة العربية 80 درجة الترم الواحد 40 درجة

اللغة الانجليزية 60 درجة الترم الواحد 30 درجة

الدراسات 40 درجة الترم الواحد 20 درجة

الرياضيات 60 درجة الترم الواحد 30 درجة

العلوم 40 درجة الترم الواحد 20 درجة

امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 القليوبية

أدى طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الترم الأول في محافظة القليوبية من الفترة الاربعاء 17 يناير 2024 وحتى الاربعاء 24 يناير 2024، والبالغ عددهم 113262 طالبا وطالبة موزعين على 440 لجنة امتحانية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة القاهرة من خلال بوابة الخدمات التعليمية التابعة للمحافظة وبها نتائج امتحانات مختلف الصفوف التعليمية

بوابة الخدمات التعليمية من هنا

https://eduserv.cairo.gov.eg/

يكون متاح البحث عن النتيجة فور اعتمادها وصدورها ثم يتم الاستعلام عنها بتسجيل الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد ثم الصف الدراسي والمرحلة الدراسية والترم الدراسي.