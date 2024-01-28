الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي

الرقم القومي
الرقم القومي

بعد ظهور نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة زاد البحث عن بوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة للاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الأول الذي انتهى منذ أيام مضت. 

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط بوابة التعليم الأساسي ومعرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل التي ظهرت بالفعل للعام الدراسي 2023/2024.

بوابة التعليم الأساسي

 

يكون الوصول إلى بوابة التعليم الاساسي التابعة لمحافظة القاهرة للاستعلام عن نتيجة صفوف النقل المختلفة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي بالرقم القومي من هنا 

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

 

تسجيل الرقم القومي للطالب المكتوب 

تسجيل المرحلة الدراسية ابتدائي او اعدادي

ثم الصف الدراسي المطلوب الاستعلام عن نتيجته

ثم العام الدراسي الحالي 2023/2024 

ثم الفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الأول

ثم الضغط على عرض النتيجة 

كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال التليفون الارضي 09000100 

أو عن طريق التليفون المحمول 5757 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 

 

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد ويمكن الاستعلام عنها من خلال اللينك التالي 

https://service.portsaid.gov.eg/e3dadyaNatega/natega.aspx?fbclid=IwAR3jOBXIVB-Eh3_a1phXDsBR386sKpNJy6aNgZUcsNhZSx7XnGQRSEmdWsI

 

يجب أن يضع الطالب رقم الجلوس ثم يضغط على ايقونة الاستعلام 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 

 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة الجيزة من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة 

https://www.gizaedu.net/

 

اختيار ايقونة الشهادة الاعدادية 

تسجيل رقم جلوس الطالب

ثم الضغط على استعلام كي تظهر النتيجة 

 

موعد بدء الترم الثاني 2024

 

يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالمدارس من السبت 10 فبراير 2024 حيث تستغرق اجازة الترم الاول اسبوعين تنتهي  8 فبراير 2024. 

 

وتبدأ امتحانات صفوف النقل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023/2024 من نهاية مايو، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة من 15 يونيو 2024. 

 

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نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 ورابط الحصول عليها

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محافظ بني سويف يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

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لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2024

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"صحة غزة": الأهالي دفنوا 150 شهيدا بساحة مجمع ناصر نتيجة الحصار المستمر

بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة موعد بدء الترم الثاني رابط بوابة التعليم الأساسي نتيجة صفوف النقل لاستعلام عن نتيجة صفوف النقل نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد

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