رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي

بعد ظهور نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة زاد البحث عن بوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة للاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الأول الذي انتهى منذ أيام مضت.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط بوابة التعليم الأساسي ومعرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل التي ظهرت بالفعل للعام الدراسي 2023/2024.

بوابة التعليم الأساسي

يكون الوصول إلى بوابة التعليم الاساسي التابعة لمحافظة القاهرة للاستعلام عن نتيجة صفوف النقل المختلفة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي بالرقم القومي من هنا

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

تسجيل الرقم القومي للطالب المكتوب

تسجيل المرحلة الدراسية ابتدائي او اعدادي

ثم الصف الدراسي المطلوب الاستعلام عن نتيجته

ثم العام الدراسي الحالي 2023/2024

ثم الفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الأول

ثم الضغط على عرض النتيجة

كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال التليفون الارضي 09000100

أو عن طريق التليفون المحمول 5757

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد ويمكن الاستعلام عنها من خلال اللينك التالي

https://service.portsaid.gov.eg/e3dadyaNatega/natega.aspx?fbclid=IwAR3jOBXIVB-Eh3_a1phXDsBR386sKpNJy6aNgZUcsNhZSx7XnGQRSEmdWsI

يجب أن يضع الطالب رقم الجلوس ثم يضغط على ايقونة الاستعلام

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة الجيزة من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

https://www.gizaedu.net/

اختيار ايقونة الشهادة الاعدادية

تسجيل رقم جلوس الطالب

ثم الضغط على استعلام كي تظهر النتيجة

موعد بدء الترم الثاني 2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالمدارس من السبت 10 فبراير 2024 حيث تستغرق اجازة الترم الاول اسبوعين تنتهي 8 فبراير 2024.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023/2024 من نهاية مايو، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة من 15 يونيو 2024.