رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي
بعد ظهور نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة زاد البحث عن بوابة التعليم الأساسي التابعة للمحافظة للاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الأول الذي انتهى منذ أيام مضت.
يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط بوابة التعليم الأساسي ومعرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل التي ظهرت بالفعل للعام الدراسي 2023/2024.
بوابة التعليم الأساسي
يكون الوصول إلى بوابة التعليم الاساسي التابعة لمحافظة القاهرة للاستعلام عن نتيجة صفوف النقل المختلفة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي بالرقم القومي من هنا
https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages
تسجيل الرقم القومي للطالب المكتوب
تسجيل المرحلة الدراسية ابتدائي او اعدادي
ثم الصف الدراسي المطلوب الاستعلام عن نتيجته
ثم العام الدراسي الحالي 2023/2024
ثم الفصل الدراسي وهو الفصل الدراسي الأول
ثم الضغط على عرض النتيجة
كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال التليفون الارضي 09000100
أو عن طريق التليفون المحمول 5757
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024
ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد ويمكن الاستعلام عنها من خلال اللينك التالي
https://service.portsaid.gov.eg/e3dadyaNatega/natega.aspx?fbclid=IwAR3jOBXIVB-Eh3_a1phXDsBR386sKpNJy6aNgZUcsNhZSx7XnGQRSEmdWsI
يجب أن يضع الطالب رقم الجلوس ثم يضغط على ايقونة الاستعلام
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة الجيزة من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة
اختيار ايقونة الشهادة الاعدادية
تسجيل رقم جلوس الطالب
ثم الضغط على استعلام كي تظهر النتيجة
موعد بدء الترم الثاني 2024
يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالمدارس من السبت 10 فبراير 2024 حيث تستغرق اجازة الترم الاول اسبوعين تنتهي 8 فبراير 2024.
وتبدأ امتحانات صفوف النقل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023/2024 من نهاية مايو، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة من 15 يونيو 2024.